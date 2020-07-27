Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В профильном комитете Законодательного собрания Ульяновской области обсудили ситуацию, связанную с достройкой проблемных объектов. Дебаты вызвало предложение властей о выделении из региональной казны более 90 млн на достройку ряда проблемных объектов высокой степени готовности, сообщается на сайте парламента.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич проинформировал, что в реестр проблемных объектов включен 21 многоквартирный дом, еще восемь не попали в него из-за смягчения законодательства к застройщикам для снижения финансовой нагрузки в период пандемии. По каждому проблемному дому разработан план мероприятий для его достройки.

Региональные власти отмечают, что на помощь Фонда защиты прав дольщиков могут рассчитывать дольщики пяти проблемных домов. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 100 млн рублей.

Кроме того, в апреле заключено соглашение, согласно которому Ульяновская область перечислит на решение проблем дольщиков 325 млн рублей, из федерального бюджета выделят 1,4 млрд рублей. На эти деньги планируется решить проблемы 1,4 тыс. дольщиков, значительная часть из которых приобрела квартиры в ЖК «Молодежный». Между тем, депутаты обратили внимание на то, что процедура банкротства застройщика жилищного комплекса продолжается и в 2021 году, по оценкам экспертов, их число может достигнуть 3 тысяч.

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Председатель парламентского комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Грачев акцентировал внимание на том, что наиболее проблемная ситуация складывается вокруг компании «Запад»: на достройку 20 домов требуется около 1,3 млрд рублей, при этом есть дома высокой степени готовности (более 70%) и на их достройку нужно 93 млн рублей.

«Правительство вышло к нам с предложением предусмотреть эти средства в бюджете 2020 года, что вызвало на комитете жаркие споры, в первую очередь, — об эффективности использования и контроле за использованием средств», — напомнил парламентарий, подчеркнув, что работа «над этим вопросом» продолжится.

Эти средства будут предусмотрены для завершения строительства двух проблемных домов. Уточняется, что если парламент поддержит просьбу правительства, то новые квартиры получат около 500 ульяновских семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с руководителем федерального ППК Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым и обсудил вопрос достройки домов застройщиков-банкротов. На встрече речь шла о семи проблемных объектах.

По данным властей, в 2020 году введены в эксплуатацию шесть долгостроев, также планируется завершить строительство трех домов с высокой степенью. Всего за последние два года, по словам губернатора, в регионе сдано 14 долгостроев, на эти цели из региональной казны направлено 152 млн рублей.

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