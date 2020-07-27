Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 24 июля завершились небольшим снижением. По итогам дня баррель нефти марки Brent подешевел на 0,13%, до $43,25. Несмотря на общее ослабление американского доллара, нефтяной рынок остается под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупателей не устраивает напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, а также неопределенность с экономикой США из-за пандемии.

Штаты приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Китай закрыл американского консульство в городе Чэнду. Торговая сделка по первому этапу на грани срыва.

Штаты возмущены закрытием своего консульства в Китае. Они говорят, что закрыли китайское консульство для защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американцев. А Китай не должен был выдворять дипломатов.

С конца июня нефть торгуется в узком диапазоне. Экономические перспективы США ухудшились. Число заразившихся коронавирусом ежедневно растет.

На этом фоне в некоторых штатах возобновились блокировки. Покупатели находятся в ожидании новых драйверов, чтобы проскочить сопротивление $45,75.

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