Саратов, , 08:40 — REGNUM За январь-июнь 2020 года в консолидированный бюджет Саратовской области поступило 71,6 млрд рублей налогов и сборов, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 17,9% или 15,6 млрд рублей. Об итогах работы за первое полугодие текущего года отчиталась региональная налоговая служба.

Основная масса доходов консолидированного бюджета Российской Федерации от налогоплательщиков Саратовской области обеспечена поступлениями акцизов (24,9%), НДС (24%) и налога на доходы физических лиц — НДФЛ (21,1%).

Объем налоговых поступлений в федеральный бюджет снизился на 9,9 млрд рублей (22,5%) и составил 34,2 млрд рублей. В доходах федерального бюджета более 80% занимают НДС (50,2%) и акцизы (33,5%).

В бюджет области в январе-июне 2020 года поступило 31,4 млрд рублей, что составило 85,1% к аналогичному периоду 2019 года (36,9 млрд рублей). Наибольшая доля доходов регионального бюджета сформирована за счет НДФЛ (33,6%), налога на прибыль (26,3%) и акцизов (20,2%).

Поступление в бюджеты муниципальных образований составило 6 млрд рублей, что на 200 млн рублей (2,4%) ниже поступлений аналогичного периода прошлого года. В доходах бюджетов муниципальных образований основной удельный вес занимают НДФЛ (75,4%), земельный налог (7,7%) и единый налог на вмененный доход (6,9%).

В минфине считают, что основными причинами снижения поступлений в бюджеты всех уровней являются: санитарно-эпидемиологическая ситуация; продление сроков уплаты по налогам для плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; освобождение от уплаты налогов во 2-ом квартале; снижение цены на нефть.