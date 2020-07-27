Санкт-Петербург, , 06:18 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27 августа 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций». Истцом в деле выступает ПАО Банк «Объединённый финансовый капитал», передаёт ИА REGNUM.

Иск о взыскании 11 405 281,82 рубля был подан 26 июня 2020 года. В июле его принял к производству судья Суворов. Подробности спора не сообщаются.

Агентство было учреждено в июне 2002 года для консультаций в сфере коммерческой деятельности госпредприятием Минэкономразвития РФ (на сегодня называется ФГУП «Агентство содействия торговле и инвестициям — Информвэс»), а также госучреждением «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества» и некоммерческим партнёрством «Экономическая палата Северо-запада» (ликвидировано в 2015 году).

Гендиректор компании-ответчика — Слава Ходько.