Москва, , 03:56 — REGNUM Сын главы правления «Сбербанка» Германа Грефа Олег увеличил долю своего участия в одной из компаний, которая занимается управлением финансово-промышленными группами, — с 20 до 40%. Долю в ООО «Брэйн Эй-Си-Эм» он приобрёл в ноябре 2019 года у создателя Владислава Мазурка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания учреждена в августе 2015 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, из которых с конца июля 2020 года 40% оформлено на Олега Грефа. Помимо него, в состав владельцев входят Николай Жданов (доля — 20%), Павел и Степан Дмитриевы (данные совпадают с данными сыновей бывшего главы ВЭБа Владимира Дмитриева). Директор компании — Илья Партин.

По открытым данным, один из проектов, в который инвестировала фирма, входящая в группу компаний BRAYNE, — строительство пятого участка Центральной кольцевой автодороги в Московской области.

По данным ЕГРЮЛ, в активе Олега Грефа на сегодня доли в семи компаниях Омской, Самарской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, которые работают в разных сферах — от торговли до покупки недвижимости. Помимо этого, в Липецкой области в компании по выращиванию рассады 90% принадлежит активу, где существенную долю имеет Греф. В Тульской области по той же схеме у него имеется бизнес-интерес в активе по сбору отходов — ООО «Региональный оператор «Восток».