Нижний Новгород, , 03:16 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области 9 сентября 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Оборонэлектронпроект» к оборонному заводу Дзержинска, где год назад прогремела серия взрывов, — АО «ГосНИИ «Кристалл». Истец требует расторжения договора и взыскания 26,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от московской компании, которая специализируется на выполнении проектно-изыскательских работ, а также работает как подрядчик на строительстве, поступил 16 июня 2020 года. Дело к производству принял судья Евгений Верховодов. Третьим лицом в споре выступает управление Росфинмониторинга. Подробности дела пока неизвестны.

Напомним, 1 июня 2019 года на оборонном предприятии прозвучала серия взрывов. От их последствий пострадали свыше 100 горожан и вылетели стёкла в сотне зданий Дзержинска. После ЧП было принято решение перепрофилировать предприятие.