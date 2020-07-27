Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции, принятый в США в марте, предполагал слишком крупные выплаты гражданам страны, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

«Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу», — заявил он.

По словам Медоуза, администрация президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии в Сенате решили учесть это при разработке нового плана помощи. В частности, Белый дом решил отказаться от прибавки в размере $600 к ежемесячным пособиям по безработице для граждан.

Вместо этого американцы получат около 70% от оплаты, которую они получали до пандемии. При этом экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подчеркнул, что выплаты гражданам США затрудняют восстановление экономики. По его словам, малый бизнес не может найти сотрудников на небольшую оплату труда.

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