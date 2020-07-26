Минск, , 22:55 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство страны контролирует ситуацию на рынке цен. Об этом 26 июля он сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1».

"Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза», — отметил Гловченко в комментарии телевидению.

Чиновник подчеркнул, что годовой рост цен не должен превышать 5%, что успешно выполняется.

Глава правительства также заверил граждан страны, что информация о том, что руководство Белоруссии начало печатать деньги, оказалась ложной.