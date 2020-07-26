Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Американские сенаторы представят проект мер, необходимых для стимулирования экономики. Об этом 26 июля сообщает телеканал Fox News.

«Законопроект будет представлен в понедельник (27 июля — примечание ИА REGNUM). Мы будем работать над ним быстро», — отметил в комментарии телеканалу министр финансов Стивен Мнучин.

Документ будет внесен в Сенат законодателями-республиканцами, после чего совместно с демократами будут дорабатываться спорные моменты.

Напомним, как ранее сообщали СМИ, в новом законопроекте большое значение уделяется сфере образования. Общая сумма инвестиций в американскую экономику составит порядка $ 1 трлн.