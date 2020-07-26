Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Слушания в Конгрессе США с участием глав компаний Amazon, Apple, Facebook и Google состоятся 29 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее планировалось, что главы крупнейших американских технологических компаний выступят перед антимонопольной комиссией судебного комитета палаты представителей США 27 июля. Ожидается, что главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google — Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи соответственно — выступят на слушаниях дистанционно с помощью видеосвязи.

Комитет палаты представителей рассматривает возможные нарушения со стороны технологических гигантов антимонопольного законодательства. В частности, комитетом будет изучено возможное злоупотребление доминирующим положением этих компаний в сферах электронной розничной торговли, поисковых систем, социальных сетей и программном обеспечение для смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Конгресс США начал проверку соответствия деятельности компаний Amazon, Apple, Facebook и Google антимонопольному законодательству.