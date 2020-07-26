Москва, , 09:44 — REGNUM Рейтинг миллиардеров из России, которые смогли во время пандемии коронавирусной инфекции в наибольшей степени увеличить свое состояние, обнародовало 24 июля издание Forbes Россия.

Возглавил данный список основатель RTP Global Леонид Богуславский, состояние которого, по оценке издания, за этот период выросло на 88% — c $1,5 млрд до $2,8 млрд из-за растущих в цене акций компании Datadog, где одним из инвесторов является Богуславский.

Второй в списке идет семья бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — их состояние выросло с $10 млрд до $18,6 млрд (рост на 86%) из-за роста цены на акции золотодобывающей компании «Полюс», в которой семья Керимова владеет 78,6%.

На третьем месте — совладелец компании «Яндекс» Аркадий Волож, доход которого вырос на 75% после сделки «Яндекса» со Сбербанком по разделению активов.

Четвертым в рейтинге основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, чье состояние выросло за время пандемии с $1,6 млрд на $2,6 млрд (рост на 63%), на пятом главный бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков, состояние которого выросло с $1,5 млрд до $2,3 млрд (рост на 53%).

Кроме этого в список девяти самых разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров вошли: Владимир Богданов, являющийся акционером «Сургутнефтегаза» (рост на 51%), глава совета директоров «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) Николай Буйнов (рост на 51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (рост на 46%) и председатель совета директоров энергетического холдинга «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (рост на 44%).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на седьмое место в списке самых богатых российских граждан поднялся 16 июля член Совета Федерации от Дагестана бизнесменСулейман Керимов.