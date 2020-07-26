Берлин, , 08:17 — REGNUM Давление на компании-подрядчики строительства газопровода «Сверенный поток — 2» («СП-2») из Европы усилили власти США. Об этом 26 июля сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По информации газеты, в последнее время американской стороны было проведено две видеоконференции с компаниями из Германии и других стран Европы, участвующими в строительстве газопровода, в которых от США принимало участие 12 чиновников из госдепа, минфина и минэнерго страны.

При этом источники сообщили, что в ходе этих конференций США «очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства», отметив, что угрозы американской стороны были «очень серьезными».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрила поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2».