Москва, , 04:43 — REGNUM Стоимость тарифов на интернет и домашнее телевидение в России может вырасти на 10−15% в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос TelecomDaily и аналитическое агентство iKS-Consulting.

Согласно прогнозу, абонентская плата на предоставление услуг домашнего интернета и телевидения может вырасти на 10−15% в 2020 году. В качестве факторов, влияющих на рост цен, исследователи называют расходы на строительство и поддержание дополнительной инфраструктуры. Также на стоимость услуг повлияет и ослабление курса рубля, так как часть контента телеканалы приобретают за рубежом.

При этом аналитики указывают, что вместе с увеличением стоимости операторы могут предложить дополнительные услуги, такие как увеличение скорости доступа в интернет или дополнительные каналы телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект о «налоговом маневре» для IT-сферы. Согласно законодательной инициативе, компании, оказывающие услуги по проектированию и разработке электронной компонентной базы и электронной продукции, могут рассчитывать на предоставление налоговых льгот.

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