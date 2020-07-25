Копенгаген, , 16:42 — REGNUM Трубоукладчики не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за нереста трески, сообщает радиостанция NDR Info.

По данным радиостанции, власти Дании запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.

При этом отмечается, что природ, а сыграла на руку политикам, поскольку 22 июля в Данию с визитом прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Отметим, 23 июля Сенат Конгресса США поддержал проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает новые санкции против строительства газопровода.

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