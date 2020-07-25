Минск, , 15:37 — REGNUM Номинальная средняя заработная плата в июне 2020 года в Белоруссии составила 1248,9 белорусских рублей (по курсу национального банка Белоруссии от 30 июня — $520), сообщили 24 июля в национальном статистическом комитете Белоруссии.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщают журналисты белорусского издания TUT. BY, данные о номинальной заработной плате в республике публикуются до вычета налогов. Заработная плата в Белоруссии облагаются подоходным налогом (13%) и отчислением страхового взноса в фонд социальной защиты (1%). С учетом налоговых вычетов средняя заработная плата в Белоруссии в июне 2020 года составила порядка 1074 белорусских рублей или $447 по курсу национального банка Белоруссии от 30 июня 2020 года.

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Напомним, по данным белорусского статистического комитета, в мае номинальная средняя заработная плата в республике составила 1227,9 рублей и была на 21 рубль меньше.