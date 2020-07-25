Москва, , 15:03 — REGNUM Принципы единого подхода, безопасности и удобства вне зависимости от национальности своих клиентов намерено соблюдать руководство группы компаний «Киевская площадь», в которую входит московский рынок «Фуд Сити». Об этом сообщается в заявлении главы совета директоров «Киевской площади» Года Нисанова.

«За многие годы работы на рынке девелопмента и коммерческой недвижимости наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания», — приводит текст заявления ТАСС.

Также в нем указывается, что акционеры и руководители группы компаний «намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов», при этом их особое внимание будет обращено на создание максимально удобных и безопасных условий всем, кто работает на их объектах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что экспортерам из Армении запретили торговать своей продукцией на московском рынке «Фуд Сити». Затем, 19 июля, посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что ситуация с торговлей фруктами поставщиков из Армении на данном рынке нормализовалась.