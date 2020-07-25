Женева, Швейцария, , 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер. Об этом говорится в обнародованном 24 июля итоговом докладе арбитров по этому спору.

Уточняется, что ВТО согласилось с позицией российских властей, которая заключалась в том, что принципы определения цены в антидемпинговых расследованиях, которые применяет ЕС, являются нарушающими правила организации, так как цена энергии в конечной цене российской продукции была «искусственно и ненормально» занижена.

«Мы рекомендуем Евросоюзу привести свои меры в соответствие с принятыми обязательствами в рамках соответствующего соглашения», — говорится в опубликованном документе.

При этом арбитражный суд ВТО не согласился с мнением России о том, что базовые регулирующие правила ЕС по антидемпингу, которые касаются определения «нормальной цены» на товары, не соответствуют соглашениям в рамках организации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года Россия инициировала спор в ВТО с ЕС по причине введения Союзом пошлин для производителей сварных труб из РФ при одновременной отмене данных пошлин на импорт такого рода труб производителей с Украины и введения антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония.