Москва, , 09:51 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило изменения в распределении субвенций на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства отдельным категориям граждан, бюджетам различных уровней, а также космодрому «Байконур» на 2020 год. Об этом сообщает на официальном сайте правительства России.

Данные субвенции (денежные пособия местным органам власти со стороны государства) необходимы для обеспечения финансирования расходных обязательств субъектов Федерации и «Байконура» по обеспечению мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.