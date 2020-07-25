Киев, , 08:55 — REGNUM Украинское правительство по состоянию на 24 июля распределило все средства, выделенные фонду борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Сумма выделенных денежных средств — 66 млрд гривен ($2 млрд 363 млн 33 тыс 562). Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе министерства финансов Украины.

Шестнадцать миллиардов гривен ($572 млн 856 тыс 621) из указанной суммы были выделены системе здравоохранения. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, на выплату им повышенной заработной платы, на закупку необходимого оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких) в больницы, а также на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Около семи миллиардов гривен было направлено на финансирование фонда по безработице. Из этой суммы 2,7 млрд грн ($96 млн 669 тыс 554) было выделено на пособия по частичной безработице.

1,2 млрд гривен ($42 млн 964 тыс 246) было выделено министерству социальной политики Украины для физических лиц-предпринимателей, которые не могут работать ввиду введенных карантинных ограничений и имеют детей в возрасте до десяти лет.

Еще 2,5 млрд грн ($89 млн 508 тыс 847) было выделено на выплаты военнослужащим, полицеским и соответствующим категориям, обеспечивающим жизнедеятельность граждан.

35 млрд гривен ($1 млрд 253 млн 123 тыс 858) выделили на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Напомним, в украинском городе Сумы чиновники подозреваются в махинациях, из-за которых местная больница недополучила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Таким образом, вместо 23 аппаратов ИВЛ, больница получила всего пять.