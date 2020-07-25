Нур-Султан, , 07:19 — REGNUM Еще 1740 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Казахстане за прошедшие сутки, а общее число выявленных в стране случаев достигло 80 226. Об этом сообщается в Telegram-канале межведомственной комиссии республики.

При этом 49,4 тысячи человек уже излечились, а 610 пациентов скончались от осложнений при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что статистику по случаям пневмонии и фактам инфицирования коронавирусом в стране не станут объединять.

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