Бразилиа, , 02:47 — REGNUM Заявление о своей отставке подал глава бразильского банка Banco do Brasil 74-летний Рубем Новаес, 24 июля сообщается на сайте финансового учреждения.

Прошение отправлено президента Бразилии Жаиру Болсонару и министру экономики страны Паулу Гедесу. Дата окончания работы Новаеса еще не известна, но отмечается, что это произойдет в августе.

Глава организации объяснил свой шаг пониманием, что банку нужно обновление.

Напомним, Banco do Brasil является одним из пяти крупнейших банков Бразилии и половина его акций принадлежит бразильскому правительству, недавно объявившего о планах приватизировать учреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии намерены приватизировать 43 аэропорта