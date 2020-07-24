Сиэтл, США, , 23:32 — REGNUM Американский авиапроизводитель Boeing отложил начало производства лайнера 777X из-за низкого спроса на рынке, 24 июля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, выпуск нового широкофюзеляжного самолета может задержаться на срок от нескольких месяцев до одного года.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Согласно планам Boeing, производство лайнеров 777−8 и 777−9 планировалось начать в 2021 году.

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