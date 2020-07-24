Токио, , 23:57 — REGNUM Компании по производству одежды, пострадавшие от пандемии коронавируса, используют технологию искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования объёма продаж через прогнозирование дизайна и цветов, которые могут стать модными в будущих сезонах. Об этом сегодня, 24 июля 2020 года, сообщает портал The Japan Times.

Одним из поставщиков таких технологий ИИ является токийский стартап Neural Pocket Inc., который управляет системой, автоматически собирающей большие данные, связанные с одеждой, на различных сайтах, посвященных моде, в Instagram и других социальных сетях для анализа повседневных изменений в тенденциях моделей и цветов одежды.

Компания пытается спрогнозировать «писк моды» на грядущие сезоны, анализируя данные о цветах, дизайне и длине одежды.

Такой подход с использованием технологии ИИ является новым в швейной промышленности, которая, как правило, опирается на опыт, творчество и видение дизайнеров для определениямодных тенденций.

Но поскольку пандемия коронавируса негативно сказывается на объемах продаж в этой отрасли, то растет и спрос на эффективное предсказание поведения и предпочтений конечных потребителей.

В апреле 2020 года Neural Pocket заявила, что её анализ выявил изменение в цветовых тенденциях на фоне растущих опасений по поводу пандемии. Эти данные свидетельствуют о том, что одежда в светлых и бледных тонах, которая, как известно, придает чувство безопасности, становится более популярной среди населения.

IT-разработчик объединился с одной из компаний крупного ретейлера Aeon Co. для того, чтобы разработать новинки одежды на предстоящую осень и зиму.

Другая компания-разработчик систем ИИ Sensy Inc. создала программное обеспечение, которое анализирует данные, собранные в «точках продаж», включая такую информацию, как прошлые покупки клиентов и частоту их посещений магазинов одежды.

Sensy предоставляет собранные данные о потребительских расходах и предпочтениях компании TSI Holdings Co. и другим крупным продавцам и производителям одежды, которые затем используют эту информацию для оптимизации персонала в магазинах и разработки дизайна новых изделий.

« Индустрия производства одежды в целом начинает осознавать расходы, связанные с пандемей коронавируса », — сказал генеральный директор Sensy Юки Ватанабе.

ZozoInc., оператор крупного интернет-магазина одежды Zozotown, заявил, что начал использовать технологию ИИ в июне этого года для того, чтобы автоматически формировать списки клиентов для последующего стимулирования сбыта через переписку с ними по электронной почте и с помощью других цифровых инструментов. Списки формировались на основе анализа таких данных, как прошлые покупки и потребительские предпочтения.

« Мы надеемся, что они (письма) будут эффективно способствовать покупке наших изделий », — сказал Рюдзи Ногучи, топ-мненеджер Zozo Technologies Inc.

Пандемия коронавируса и последующее объявление в Японии чрезвычайного положения с апреля по май 2020 года привели к временному закрытию многих оффлайн магазинов одежды. Многие покупатели до сих пор с осторожностью относятся к их посещению, опасаясь заразиться новой коронавирусной инфекцией.

По оценкам консалтинговой фирмы Roland Berger Ltd., продажи в швейной промышленности в Японии в 2020 году упадут на 30% по сравнению с предыдущим годом.

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