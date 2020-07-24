Лондон, , 23:00 — REGNUM Банк Barclays изменил прогноз профицита нефтяного рынка на 2020 год в сторону снижения, 24 июля сообщает агентство Reuters.

Согласно новому прогнозу банка, профицит на рынке составит в среднем 2,5 млн баррелей в сутки. Ранее банк ожидал около 3,5 млн баррелей в сутки нефтяного профицита.

Тем не менее, аналитики Barclays ожидают, что в краткосрочной перспективе цены на нефть могут «скорректироваться», прежде всего из-за замедления восстановления спроса в США.

Читайте также: Нефтяной рынок завершает неделю торгов с прибылью