Бишкек, , 20:17 — REGNUM Несмотря на предпринимаемые меры, в Киргизии некоторые аптеки продолжают необоснованно завышать цены на лекарства, применяющиеся при лечении пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сегодня, 24 июля, на заседании республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

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По его словам, правительство продолжает налаживать поставки в страну необходимых лекарственных препаратов, осуществляя госзакупки за рубежом и создав все условия для завоза медикаментов фармацевтическими компаниями.

«Вместе с тем некоторые из аптек работают с перекупщиками. Поэтому наблюдается дефицит лекарств и завышение цен на них», — отметил высокопоставленный чиновник.

Подводя итоги совещания, глава правительства Киргизии поручил чиновникам взять под особый контроль вопрос, связанный с обеспечением населения необходимыми лекарствами.