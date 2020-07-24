Москва, , 19:41 — REGNUM Министерство финансов России предлагает установить новую минимальную цену на непищевой спирт с 1 января 2021 года. Соответствующий документ, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, цену (без учёта акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведённый из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведённый из пищевого и непищевого сырья, не ниже которой должны осуществляться его закупка и поставки, предлагается установить в размере 44 рублей за литр.

Напомним, на сегодняшний день минимальная цена на указанную продукцию составляет 43 рубля за литр.