Ульяновск, , 19:32 — REGNUM В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова разработан и утвержден комплексный план экологического оздоровления рабочего посёлка Мулловка. Его реализацию на контроль возьмёт инициативная группа местных жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Проблемы и пути их решения Сергей Морозов обсудил вместе с жителями Мулловки на территории завода «Гиппократ».

"Мы не будем забирать судебный иск по факту сбросов в водный объект. Необходимо выполнять действующее законодательство. Однако к решению проблемы надо подойти комплексно», — сказал губернатор, пояснив, что нужно учитывать, с одной стороны, мнение жителей посёлка, с другой — на предприятии трудятся «люди, у всех есть семьи».

Сергей Морозов подчеркнул, что недопустимо нарушать экологические нормы, и нужен «комплексный подход к экологическому оздоровлению Мулловки с очень жестким контролем со стороны жителей»:

«Мы все заинтересованы в исправлении сложившейся ситуации».

Региональные власти подчёркивают, что все пожелания жителей учтены в плане по экологическому оздоровлению рабочего посёлка Мулловка. Свои подписи под ним поставили вице-премьер — министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семёнкин и директор ООО «Гиппократ» Александр Карпенко.

План включает четыре основных вопроса: установку на предприятии пылегазоочистного оборудования и пароуловителией для предотвращения запаха, прекращение сбросов сточных вод в пруд Красотка, рекультивацию пострадавшего от прорыва барды леса и всех пяти бардохранилищ. Также принято решение о создании инициативной группы, в которую войдут активисты посёлка Мулловка, для отслеживания выполнения работ и соблюдения сроков.

Александр Карпенко подчеркнул, что на предприятии готовы реализовать план реабилитации. По его словам, в ближайшее время начнётся «рубка оставшихся 15 га леса с вывозом материала».

Региональные власти напоминают, что в 2017 года произошёл прорыв бардохранилищ, в результате пострадал пруд Красотка на реке Сосновка. Ущерб в размере 2,3 млн рублей возмещён, должностное лицо привлечено к ответственности. В 2018 году с пруда вывезено около 4 тыс. кубометров донного ила. Рекультивацию пруда планируется провести в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. На август запланирована защита бюджетных проектировок в Росводресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области работали технологию по стопроцентной утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Из органических отходов и неликвидных фракций планируют производить технический грунт, который, в свою очередь, может использоваться для рекультивации полигонов.

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