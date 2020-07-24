Москва, , 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценкам ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций в январе-мае в сопоставимых ценах составил 3 трлн 246 млрд рублей.

За отчётный период 34,3 тысячи организаций получили общую прибыль в размере 5 трлн 873,8 млрд рублей, 19,3 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 2 трлн 627,8 млрд рублей.

Согласно данным Росстата, в январе-мае2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 6 трлн 702 млрд рублей.