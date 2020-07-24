Москва, , 18:47 — REGNUM В Минфин поступила инициатива о введении налога на роботов. Но не стоит представлять себе восстание машин, протестующих против такого решения, заявил 24 июля заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин.

«В нашей стране широкого распространения роботизации сейчас нет, есть автоматизация, но это другое. А вот роботы, которые полностью заменяют работу человека, трудятся далеко не повсеместно», — отметил эксперт.

Читайте также: Роботов в России предлагают обложить налогом

По его словам, авторы инициативы уверены, что в ближайшем будущем роботы вытеснят людей во многих профессиях, и последние останутся без работы. Однако сейчас безработицу провоцирует кризис, экономическая стагнация, международные конфликты, но никак не роботы, считает Демин.

«Роботизация нам, несомненно, нужна, и мы должны к ней стремиться. Представьте, если большую часть тяжелого труда возьмут на себя машины, то люди смогут уделить больше внимания науке, искусству, спорту. Мы считаем, что введение упомянутого налога сейчас не имеет смысла. Он, наоборот, станет камнем преткновения для развития технологий и запуска ультрасовременных производств», — добавил эксперт.