Кострома, , 18:27 — REGNUM За первое полугодие 2020 года объемы выработки электроэнергии на Костромской ГРЭС снизились на 67,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработано в три раза меньше киловатт-часов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе электростанции.

Костромская ГРЭС Irao-generation.ru

Так, в январе-июне 2020 года Костромская ГРЭС выработала 2,61 млрд киловатт-часов, а за аналогичный период 2019 года — 8,08 миллиардов. При этом коэффициент использования установленной мощности станции составил 16,6% против 51,7% за первое полугодие 2019 года.

Снижение производства электроэнергии на ГРЭС объясняют неблагоприятной обстановкой, сложившейся на оптовом рынке электроэнергии и мощности в этот период. Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в Костромской области за пять месяцев упало на 20 процентов.

«За первое полугодие в целом в энергосистеме страны отмечено снижение электропотребления и выработки. Ограничительные меры по профилактике COVID-19 отразились на всех сферах деятельности. Сейчас спрос, а значит, и выработка электроэнергии постепенно растут. В первой декаде июля на Костромской ГРЭС в работе были семь энергоблоков мощностью 300 МВт. Надеемся, что тенденция сохранится», — прокомментировал ситуацию директор Костромской ГРЭС Андрей Николаев.

Кроме этого, в первом полугодии 2020 года из-за высоких температур на электростанции зафиксировали снижение отпуска теплоэнергии на 2,7%.

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