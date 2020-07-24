Подгорица, , 18:22 — REGNUM Согласно региональному опросу, проведенному Visa недавно в рамках кампании «Следи за цифровым будущим», почти 50% пользователей платежных карт в Черногории оплачивают товары и услуги через интернет.

Почти 80% потребителей чаще всего используют смартфон для покупок в интернете.

Из этого числа 29% потребителей совершают покупки онлайн несколько раз в месяц, 58% делают это несколько раз в год, а семь процентов совершают покупки несколько раз в неделю.

В качестве основных причин совершения покупок в Интернете клиенты указывают на экономию времени, безопасность, скорость, экономию средств и удобство, большой выбор и тот факт, что за короткое время они могут находить и сравнивать различные предложения.

Более половины заявили, что бесплатная доставка будет стимулировать их покупать больше онлайн в будущем, и потребители отмечают более низкие цены (49%) и скидки (44%) в качестве преимуществ.