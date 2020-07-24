Москва, , 18:26 — REGNUM Снижение ключевой ставки производится, чтобы обеспечить экономический рост в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Однако пока данная мера не решает поставленной задачи. Поэтому властям следует начать применять другие инструменты.

«Снижение ключевой ставки дает новые возможности чисто формально, к сожалению. Потому что более дешёвый кредит должен активизировать спрос на жилье и обеспечить новый экономический подъем. Но тут все упирается в представление о том, что самого снижения ключевой ставки достаточно, чтобы пошли эти позитивные изменения», — сказал Колташов.

Он отметил, что на практике предыдущее снижение ставки оказалось недостаточным, и Центробанк пошел еще на одно снижение, дав при этом сигнал, что и дальше может снижать ключевую ставку, чтобы обеспечить вливание рублей в экономику.

«Проблема только в том, что необходим правительственный нажим на финансовые структуры, дирижирование банками, особенно Сбербанком, чтобы предпринятые меры обеспечили экономическое оживление, а потом устойчивый экономический рост», — сказал Колташов.