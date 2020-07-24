Москва, , 18:09 — REGNUM Центробанк снижает ключевую ставку, чтобы обеспечить экономическое оживление в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля сообщил экономист Василий Колташов.

«Снижение ключевой ставки стало возможным в условиях, когда идет позитивная для рубля волна с мирового рынка. То есть цены на нефть повышаются, остаются выше 40 долларов за баррель. И волна эмиссионных долларов это делает возможным. То есть можно активнее использовать рублёвую эмиссию, чтобы мы перешли к более устойчивому экономическому оживлению», — сказал Колташов.

Пока же экономическое оживление связано с отложенным спросом, и на данный момент люди боятся брать крупные кредиты, отметил эксперт.

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