Тбилиси, , 17:54 — REGNUM По состоянию на 24 июля 115 тысяч фермеров в Грузии получили от государства субсидии на сумму 21 миллион лари в рамках программы государственного стимулирования землевладельцев, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Это одно из направлений антикризисной программы поддержки сельского хозяйства, которую осуществляет правительство Грузии в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, 106 тысяч бенефициариев получили от государства скидочные карты на 28 тысяч тонн агродизеля и, как заявляют в минсельхозе, сэкономили более 3 млн лари.

По данным на июль текущего года, в рамках программы государственного агрострахования выдано 15 433 страховых полиса, застрахован урожай на сумму 140 млн лари, который фермеры ожидают с 15 тысяч гектаров земельных участков.

В рамках программы льготных агрокредитов на выращивание однолетних культур выдано 1528 агрокредитов на сумму свыше 28 млн лари. В рамках этой программы государство погасит фермерам проценты по кредитам за первые 6 месяцев.

Более 380 заявок поступило от фермеров в рамках программы содействия агропроизводству, бюджет которой составляет 10 млн лари. Свыше 1000 заявок подали жители регионов в рамках государственной программы содействия модернизации молочного производства, говорится в сообщении.