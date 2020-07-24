Москва, , 17:41 — REGNUM Центробанк вновь снизил ключевую ставку, потому что предыдущее снижение не дало желаемых результатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Новое, пусть и небольшое снижение ключевой ставки Центрального банка стало возможным, потому что прежнее снижение не обеспечило того эффекта карго. Центробанк, а также правительство ожидали от снижения ставки в виде увеличения кредитной активности как в отношении покупателей недвижимости, так и реального сектора», — сказал Колташов.

По его словам, в отношении покупателей недвижимости ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось — банки не хотят идти на достаточное снижение ставок по ипотеке.

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