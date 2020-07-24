Москва, , 17:34 — REGNUM Банк России фиксирует рост использования наличных средств предприятиями при расчётах с сотрудниками. Об этом заявила в ходе онлайн-конференции 24 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Наличные деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Точные причины повышенного спроса на наличные глава Центробанка назвать затруднилась, отметив, что «ситуация требует дополнительного анализа» и регулятор в настоящее время ведёт её мониторинг.

Набиуллина добавила, что способствовать повышению спроса могут изменения в туристической отрасли, в частности рост внутренний туризм.

«Люди при поездках в отпусках внутри страны снимают наличные, и это один из факторов», — отметила она.

Напомним, в начале июля Банк России сообщил, что в последние месяцы в стране наблюдается нетипично высокий спрос на наличные. Отмечалось, что объём наличных средств с начала года увеличился на 2,18 трлн рублей и по состоянию на 1 июля достиг рекордных 12,42 трлн рублей.

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