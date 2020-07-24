Лондон, , 17:33 — REGNUM Мировые цены на нефть почти не меняются в ходе торговой сессии 24 июля, нефть марки Brent остается выше $43 за баррель.

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на три цента (0,07%), до $43,28 за баррел, чуть ранее марка опускалась до $43,02 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на два цента (0,05%), до $41,09 за баррель. Минимум марки составил $40,72 за баррель.

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