Москва, , 17:33 — REGNUM Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%. С одной стороны, это говорит о том, что ЦБ хочет помочь экономике, которая задыхается, с другой — ключевая ставка — вещь важная, но все-таки вторичная, считает сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Центральный банк России Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Для нашей экономики сегодня более важны меры по поддержке бизнеса и населения, улучшение инвестиционного климата и покупательской способности граждан. В этих условиях Центробанк понимает, что более значительное снижение ставки может привести к росту инфляционных ожиданий, поэтому регулятор предпочитает двигаться осторожно, оставляя пространство для маневра», — отметил эксперт.

Он полагает, что ЦБ РФ нужно больше внимания уделять укреплению доверия к своей деятельности со стороны населения, тогда управлять инфляционными ожиданиями будет гораздо проще.

«В целом снижение монетарного давления на бизнес — это, безусловно, положительный тренд, но требовать от ЦБ, чтобы ставка снизилась еще больше, в нынешних условиях было бы наивно», — добавил Коган.

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