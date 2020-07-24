Москва, 24 июля 2020, 17:33 — REGNUM Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%. С одной стороны, это говорит о том, что ЦБ хочет помочь экономике, которая задыхается, с другой — ключевая ставка — вещь важная, но все-таки вторичная, считает сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Центральный банк России
Центральный банк России
Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Для нашей экономики сегодня более важны меры по поддержке бизнеса и населения, улучшение инвестиционного климата и покупательской способности граждан. В этих условиях Центробанк понимает, что более значительное снижение ставки может привести к росту инфляционных ожиданий, поэтому регулятор предпочитает двигаться осторожно, оставляя пространство для маневра», — отметил эксперт.

Он полагает, что ЦБ РФ нужно больше внимания уделять укреплению доверия к своей деятельности со стороны населения, тогда управлять инфляционными ожиданиями будет гораздо проще.

«В целом снижение монетарного давления на бизнес — это, безусловно, положительный тренд, но требовать от ЦБ, чтобы ставка снизилась еще больше, в нынешних условиях было бы наивно», — добавил Коган.

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