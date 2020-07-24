Пронский район, , 17:14 — REGNUM Строительство тепличного комплекса приостановлено в Пронском районе Рязанской области. Инвестиционный объект «заморожен» в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили 24 июля в администрации района.

Проект по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей реализовывает ООО «А Агро Рязань». В связи с распространением коронавирусной инфекции компания приняла решение приостановить работы минимум на шесть месяцев.

Объём инвестиций должен был составить 9,3 млрд рублей.

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