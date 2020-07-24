Нью-Йорк, США, , 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.

На открытии Уолл-стрит Dow Jones упал на 118,92 пункта (0,45%), до 26 533,41 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,08 пункта (0,53%), до 3218,58 пункта, индекс Nasdaq упал на 167,01 пункта (1,60%), до 10 294,41 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 23 июля на Уолл-стрит завершились в «красной зоне» из-за роста безработицы в США и эскалации напряженности с Китаем.

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