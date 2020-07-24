Москва, , 16:52 — REGNUM Доля российских облигаций федерального займа (ОФЗ), находящихся в собственности иностранных граждан, в июне составила 30,6% после 31,8% в мае. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащий иностранным инвесторам, по состоянию на 1 июля составил 3,068 трлн рублей при общем объёме рынка российских ценных бумаг в 10,015 трлн рублей.

Напомним, на 1 июня инвестиции нерезидентов в российские ценные бумаги составляли 3,058 трлн рублей при объёме рынка 9,618 трлн рублей.