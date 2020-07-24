Москва, , 16:50 — REGNUM Потребительское кредитование восстанавливаются опережающими темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Потребительское кредитование восстанавливается быстрее, чем мы ожидали в апреле», — заявила Набиуллина.

В апреле Банк России сделал прогноз о том, что потребительское кредитование в 2020 году упадёт примерно на 5%, однако он не оправдался.

«Сейчас наши оценки, что оно вырастет в этом году на 4−5%. Люди больше берут кредиты», — указала она.