Глазов, Удмуртия, , 16:50 — REGNUM Часть здания школы искусств «Глазовчанка» затопило из-за сильных ливней, которые обрушились на Удмуртию на этой неделе, а также по вине подрядчика, нарушившего технологию проведения работ, сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Уточняется, что воткинское ООО «Стройком» при ремонте кровли здания не был сделан защитный настил, и, проигнорировав требования стройнадзора, строители полностью вскрыли плоскую часть крыши здания, что с начавшимися дождями привело подтоплению здания.

Нарушения зафиксированы Стройнадзором, возмещать ущерб будет подрядчик, к которому также будут применены штрафные санкции.

В настоящее время на объекте принимаются все меры для предотвращения дальнейшего подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящая рабочая неделя была дождливой в республике. В частности, в Ижевске за сутки в диспетчерскую Службы благоустройства и дорожного хозяйства поступили 109 обращений от граждан, большинство из них связано с последствиями дождевого паводка. По состоянию на 23 июля в столице Удмуртии выпало 70 мм осадков при средней месячной норме в 59 мм. За минувшие сутки выпало ещё 10 мм осадков.

При этом предстоящие выходные дни, по прогнозам синоптиков, в Удмуртии также будут дождливыми, местами ожидаются грозы.

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