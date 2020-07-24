Москва, , 16:51 — REGNUM Введение налога на роботов, которые заменяют живых людей, в России является маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Ранее с инициативой ввести подобный сбор выступил Институт прогрессивного образования. Однако для России подобная мера не является актуальной, полагает эксперт.

«Мы являемся свидетелями четвёртой промышленной революции, когда труд людей на массовых профессиях замещается роботизированным трудом. Россия в этом процессе, мягко говоря, не является лидером: в 2018 году в нашей стране было установлено 860 промышленных роботов, при этом в Китае в этом же году — 133,2 тыс. роботов, в Японии — 52,4 тыс., а всего в мире — 384 тыс», — отметил Манкевич.

По его словам, реальность такова, что в новом мире расходы на труд станут не так важны, а, значит, разница между развитыми и развивающимися странами в размещении производств будет сведена к минимуму. Главным фактором при выборе места для роботизированного производства станет наличие и размер рынка сбыта, уровень налогообложения и качество институтов. И со всеми тремя пунктами у России есть проблемы, причем лучше всего с рынком сбыта.

«Введение такого налога сегодня крайне маловероятно, это борьба с прогрессом, которая только еще сильнее отбросит Россию назад. Представьте, что было бы, если в 18 веке в Англии ввели налоги на паровой двигатель. Во-первых, Англия бы не стала лидером промышленной революции, во-вторых, этими лидерами бы стали соседняя Франция и Нидерланды», — сказал Манкевич.

Чтобы хоть как-то стимулировать IT-активность в стране, президент России Владимир Путин недавно инициировал выгодные налоговые условия для разработчиков: по новым правилам страховые взносы были понижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль с 20% до 3%, напомнил экономист. Однако если ввести налог на роботов, то это станет существенным противоречием действующему налоговому маневру для IT-компаний.

«Дело в том, что IT и роботизация тесно сплетены-без программного обеспечения не бывает роботов, и по каким налогам будут теперь роботопроизводители, непонятно. Из всех роботов налогами можно обложить разве что Робота Федора, остальные этого не заслуживают, поскольку способствуют прогрессу. Введение такого налога в перспективе 50 лет может привести к тому, что лидером на постсоветском пространстве станет Казахстан, а не Россия, так как уже сейчас там ниже налоги и есть позитивные сдвиги в развитии институтов», — подытожил Манкевич.

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