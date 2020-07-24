Бишкек, , 16:43 — REGNUM До конца 2020 года правительство Киргизии планирует привлечь дополнительные $187,2 млн (13 млрд 283 млн рублей) на поддержку бюджета в условиях пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге заявил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

По его словам, власти республики намерены получит в виде кредитов от Евразийского фонда стабилизации и развития еще $100 млн (7 млрд 96 млн рублей) и от Азиатского банка развития — $69,9 млн (4 млрд 960 млн рублей).

Также правительство рассчитывает на получение в качестве грантов $10,7 млн (759 млн рублей) от Азиатского банка развития и $6,6 млн (468 млн рублей) — от Европейского союза.