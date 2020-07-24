Ижевск, , 16:42 — REGNUM Стратегию развития Удмуртии до 2030 года представят 4 ноября. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе визита в Глазов.

По словам главы региона, пандемия коронавируса внесла свои изменения, которые отразились в подготовке стратегии, но республика не отказывается от своих планов.

«В этот документ должна быть внесена возможность гибкости с учетом экономической и эпидемиологической ситуации, но, вне зависимости от изменений в бюджете, мы должны очень четко понимать запросы жителей, расставлять приоритеты и с главными проблемами справляться уже сейчас. Документ должен быть не формальным, не в виде отчета», — подчеркнул Бречалов и добавил, что это будет четкая дорожная карта, которая основана на пожеланиях жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке стратегии развития республики на ближайшее десятилетие стало известно в марте текущего года. Документ разрабатывается правительством республики с привлечением населения и специалистов как Удмуртии, так и России. Стратегия будет отражать все направления экономики и социальной сферы республики.