Бишкек, , 16:41 — REGNUM Правительство Киргизии планирует привлечь на поддержку бюджета $506,4 млн (35 млрд 935 млн рублей) в виде грантов и кредитов от международных доноров. Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге заявил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

По словам чиновника, из этой суммы $436,8 млн (30 млрд 996 млн рублей) республика получит в виде кредитов, а оставшиеся $69,6 млн (4 млрд 939 млн рублей) — в качестве гранта.

При этом, как отмечает замглавы минфина, большую часть этих денег, а именно кредиты в размере $319,2 млн (22 млрд 651 млн рублей), Киргизия уже получила от Международного валютного фонда и Азиатского банка развития.