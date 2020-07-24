Москва, , 16:41 — REGNUM Альтернатив бюджетному правилу в российской экономике на данный момент нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.

«Если говорить, чтобы копировать мексиканский опыт, мы не поддерживаем такое предложение. Мы считаем, что бюджетное правило вполне выполняет свою функцию», — заявила Набиуллина.

По её мнению, внедрение таких новых механизмов сопряжено со значительными рисками, а выгоды не очевидны. При этом конкретных предложений на этот счёт в Банке России пока не видели.

«Нужно учитывать, что добыча нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российских», — указала она.

При этом если говорить хеджировании всех объёмов, то в таком случае возникает «большое сомнение, что рынки хеджирования позволят это осуществить, либо это будет очень дорого», считает председатель Банка России.

«Если ее предполагается финансировать при этом из ФНБ, это достаточно дорогая операция. Это, на мой взгляд, не лучший способ тратить деньги из ФНБ. Это будет дорого при таком объёме», — пояснила Набиуллина.

Для страховки от колебаний цен на нефть в Мексике закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать аналогичную идею хеджирования для России.