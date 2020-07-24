Москва, , 16:27 — REGNUM Нейтральная ключевая ставка (оптимальный уровень, отвечающий целевому уровню инфляции) в российской экономике составляет, по оценкам Банка России, в настоящее время 1−2% в реальном выражении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Принимая решение по ключевой ставке, мы также обсуждали, где находится диапазон нейтральной ставки», — заявила Набиуллина.

«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки — в реальном выражении до 1−2% с 2−3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5−6% с учётом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — указала она.

Уточнение оценки нейтральной ставки связано прежде всего с изменением внешних факторов, в том числе формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне, а также снижением страновой премии за риск.