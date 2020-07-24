Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв отметил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет возобновить работу кафе и ресторанов внутри помещений. При этом количество летних веранд и открытых площадок спикер считает вполне достаточным. Наряду с этим их работа не создаёт угрозу распространеняи коронавирусной инфекции.

«Я не вижу пока возможности начинать работу предприятий общественного питания именно внутри помещений. На сегодня, как мне представляется, те решения, которые приняты по послаблению ограничений, очень эффективные, и организации общественного питания очень активно работают на открытых площадках. Таких достаточно много, я не вижу связи заболеваемости с этими площадками», — указал руководитель регионального управления Роспотребнадзора в ходе онлайн-брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, рестораторы считают, что открытие летних веранд общепита не спасёт ресторанный бизнес. В социальных сетях предприниматели запустили флешмоб с призывом разрешить работу кафе и ресторанов.

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